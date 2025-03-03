Netanyahu'dan Gazze'deki ateşkesi bitirecek mesajlar

İsrail Başbakanı Netanyahu, savaşın sonraki aşamalarına hazırlandıklarını ve Hamas’ı yok edeceklerini söyledi.

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Netanyahu, 7 Ekim 2023 olaylarıyla ilgili resmi soruşturma komitesi kurulmasını tartışmak üzere 40 milletvekilinin talebiyle toplanan parlamentonun genel oturumunda konuştu.

"HAMAS'IN GÜCÜNÜ YOK EDECEĞİZ"

Sözlerine, "Diriliş savaşının sonraki aşamalarına hazırlanıyoruz." diyerek başlayan Netanyahu, "Tüm zafer hedeflerine ulaşmadan durmayacağız. Tüm rehinelerimizi geri getireceğiz, Hamas'ın gücünü yok edeceğiz ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Hamas ile yapılan esir takas anlaşmalarında serbest kalan İsrailli esirlerle övünerek, "Bazıları tek bir kişiyi bile geri getireceğimize inanmıyordu." dedi.

MUHALİF VEKİLLER NETANYAHU'NUN KONUŞMASINI BÖLDÜ

Muhalefet milletvekilleri, Netanyahu'nun konuşmasını sık sık keserken, İşçi Partisi'nden Gilad Kariv, Netanyahu'nun konuşmasını "Bunlar evlatlarını kaybeden aileler! Sen bunu bile bilmiyorsun!" diyerek böldü.

Netanyahu ise "Ben yas tutan ailelerin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yazıklar olsun!" şeklinde karşılık verdi.

Netanyahu, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steven Whitekoff'un önerisini İsrail’in kabul etmesiyle, Hamas’ın, daha olumsuz bir tutum sergilediğini iddia etti.

ATEŞKESİ İHLAL ETMEDİKLERİNİ SAVUNDU

Hamas ile yapılan anlaşmayı İsrail'in ihlal etmediğini savunan Netanyahu, "Eğer müzakerelerin sonuç vermediğini hissedersek, 42. günden itibaren savaşa geri dönme seçeneğimiz var." dedi ve Hamas'ı, "Eğer rehinelerimizi serbest bırakmazlarsa hayal bile edemeyecekleri bir bedel ödeyecekler." sözleriyle tehdit etti.