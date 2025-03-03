BIST 9.911
DOLAR 36,44
EURO 38,25
ALTIN 3.386,27
HABER /  GÜNCEL

Paribu kullanıcıları isyan etti! Kripto işlemleri durdu...

Paribu kullanıcıları isyan etti! Kripto işlemleri durdu...

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Paribu, 3 Mart 2025 akşamı erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Binlerce kişi bağlantı kuramıyor ve işlemlerini yapamıyor.

Abone ol

Kripto alım satım platformu Paribu'da bugün akşam saatlerinde Bitcoin ve diğer kripto para alım satım işlemleri yapılırken erişim sıkıntıları yaşandığı belirtildi. Kullanıcılar, platforma girmeye çalışırken sorunlarla karşılaştılar. Bunun üzerine, Paribu müşteri hizmetlerine binlerce kişi başvurdu.

Paribu çöktü mü?

Paribu, yaşanan aksaklıkları doğruladı ve şu açıklamayı yaptı:
“Kripto varlık alım satım işlemlerinde plansız bir bakım çalışması yapılmaktadır. Sürecin takipçisiyiz.”

Paribu, yaşanan sorunun yaklaşık 30 dakika içinde giderileceğini ve platformun normal şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Şu an için Paribu'da yaşanan sorun çözüme kavuşturulmuş görünüyor, ancak kullanıcılar hala bir süre daha erişimde zorluk yaşayabilirler.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı
Suriye’de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Suriye’de şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var
Sahte içki soruşturmasında 52 şüpheli tutuklandı
Sahte içki soruşturmasında 52 şüpheli tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ile İftar programında konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçiler ile İftar programında konuştu
Bakan Güler'den PKK açıklaması: Sabote edilmesine müsaade edilmeyecek
Bakan Güler'den PKK açıklaması: Sabote edilmesine müsaade edilmeyecek
Şenol Güneş: Kazanmaya çıkmamışız gibiydik
Şenol Güneş: Kazanmaya çıkmamışız gibiydik
Trump'tan dikkat çeken çıkış: Yarın gece büyük olacak
Trump'tan dikkat çeken çıkış: Yarın gece büyük olacak
Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Sahip çıkması çok önemli
Devlet Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Sahip çıkması çok önemli
Ömer Çelik: Pazarlık ve taviz yok
Ömer Çelik: Pazarlık ve taviz yok
Okan Buruk ile yollar ayrılacak mı? Dursun Özbek açıkladı
Okan Buruk ile yollar ayrılacak mı? Dursun Özbek açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş'a özel izin iddiası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selahattin Demirtaş'a özel izin iddiası!
Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!
Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!