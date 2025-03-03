Paribu kullanıcıları isyan etti! Kripto işlemleri durdu...

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Paribu, 3 Mart 2025 akşamı erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Binlerce kişi bağlantı kuramıyor ve işlemlerini yapamıyor.

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Kripto alım satım platformu Paribu'da bugün akşam saatlerinde Bitcoin ve diğer kripto para alım satım işlemleri yapılırken erişim sıkıntıları yaşandığı belirtildi. Kullanıcılar, platforma girmeye çalışırken sorunlarla karşılaştılar. Bunun üzerine, Paribu müşteri hizmetlerine binlerce kişi başvurdu.

Paribu çöktü mü?

Paribu, yaşanan aksaklıkları doğruladı ve şu açıklamayı yaptı:

“Kripto varlık alım satım işlemlerinde plansız bir bakım çalışması yapılmaktadır. Sürecin takipçisiyiz.”

Paribu, yaşanan sorunun yaklaşık 30 dakika içinde giderileceğini ve platformun normal şekilde çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Şu an için Paribu'da yaşanan sorun çözüme kavuşturulmuş görünüyor, ancak kullanıcılar hala bir süre daha erişimde zorluk yaşayabilirler.