Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 90+10. dakikada Umut Nayir kaydederken, bordo-mavililer deplasmandaki galibiyet hasretini 12 maça çıkardı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tümosan Konyaspor 1-0 kazandı.
Tümosan Konyaspor'a 3 puanı getiren golü 90+10. dakikada Umut Nayir kaydetti.
Tümosan Konyaspor ise puanını 28 yaptı. Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.
Bordo mavililer deplasmandaki galibiyet hasretini sürdürdü. Fırtına bu sezon ligde oynadığı 12. maçta galip gelemedi.