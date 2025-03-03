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Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!

Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golünü 90+10. dakikada Umut Nayir kaydederken, bordo-mavililer deplasmandaki galibiyet hasretini 12 maça çıkardı.

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Tümosan Konyaspor 1-0 kazandı.

Tümosan Konyaspor'a 3 puanı getiren golü 90+10. dakikada Umut Nayir kaydetti.

Tümosan Konyaspor ise puanını 28 yaptı. Trabzonspor ise 32 puanda kaldı.

Bordo mavililer deplasmandaki galibiyet hasretini sürdürdü. Fırtına bu sezon ligde oynadığı 12. maçta galip gelemedi.

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