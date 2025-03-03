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Bakanlıktan İZSU'ya 1,8 milyon TL ceza

Bakanlıktan İZSU'ya 1,8 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İZSU) bağlı Çiğli, Eski Foça ve Güneybatı atık su arıtma tesislerinde yapılan denetimlerde referans değerlerin üzerinde atık su deşarjı ve 2 tesisin izin belgesi olmaması nedeniyle 1 milyon 858 bin 340 TL idari ceza uyguladı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ekiplerce İZSU Çiğli AtıksuArıtma Tesisi’nde gerçekleştirilen denetimde tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği belirlendi.

Atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi. Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında 464 bin 585 TL idari ceza kesildi.

GÜNEYBATI AAT’DE DEŞARJ SINIRLARI AŞILDI
İZSU Güneybatı Atıksu Arıtma Tesisi’nde (AAT) gerçekleştirilen denetimde ise atık su numunelerinde öngörülen standartların üzerinde deşarj yapıldığı tespit edildi, 464 bin 585 TL idari ceza uygulandı.

ESKİ FOÇA AAT’YE 2 KATI CEZA
İZSU Eski Foça Atıksu Arıtma Tesisi’nin (AAT) de Çevre İzin ve Lisans Belgesi olmadan faaliyet gösterdiği tespit edildi.

2022 yılında aynı ihlali yaptığı tespit edilen tesise ilgili kanun gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 929 bin 170 TL idari ceza verildi.

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