Ramazan ayının tebrik edilmesine tepki gösteren Cem Köksal'ın ifadesi ortaya çıktı: Bazılarını rahatsız etmiş olabilirim

Ramazan ayı tebrik mesajına tepki gösteren eski Zorlu Holding'in CEO'su Cem Köksal, attığı olay maili sonrası başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Köksal'ın savcılık ifadesinde "Bütün bu süreçte, özellikle sosyal medyaya yansıdıktan sonra bazılarını rahatsız etmiş olabilirim." sözleri dikkat çekti.

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Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı gönderdi. Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal, Güler’in Ramazan bu mesajına sert çıktı.

Mail üzerinden Ergün’e “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor” yanıtı veren Köksal, “Dinden bağımsız bir duruşumuz var” ifadelerini kullandı.

Tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamuoyundan gelen yogun tepkiler üzerine aynı saatlerde Köksal'ın görevinden istifa ettiği duyuruldu.

Köksal'ın ifadesine Sabah gazetesi ulaştı. 7 aydır Zorlu Holding bünyesinde CEO'luk yaptığını belirten Köksal, "Söz konusu mail, Ergün Güler'in yazmış olduğum maildir. Direkt Ergün Beye göndermek üzere hazırlamıştım ancak sehven Ergün Beyin kendi yaptığı paylaşımdaki tüm alıcılara gönderilmiş. Yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmına basıldığı için diğer kullanıcılara da gitmiş oldu. Bunu fark ettim ve hızlıca şirketimizin bilgi işlemini arayarak mailin geri çekilmesini istedim" şeklinde konuştu.

ELEŞTİRİ YAPTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Geri çekme işlemleri olana kadar mailin birçok insana ulaştığını ifade eden Köksal, "Söz konusu mesajım Ergül beye eleştiri amaçlıydı, eleştirinin altındaki temel konuda şirketimizin prosedürlerine uyumu hatırlatma konusuydu. Hangi özel gün veya bayramların kutlanacağı bellidir. Ergün Bey yaptığı paylaşımı kişisel değil, Vestel CEO'su olarak yapmıştır. Oradaki eleştirim söz konusu paylaşımı kurumsal olarak yapması üzerineydi" diyerek ifadesine devam etti.

"ERGÜN BEYİN KURUMSALLIKTAN UZAK ŞAHSİ DÜŞÜNCELERİ"

Mesajın, sosyal medyaya sızdığını gördüğünü belirten Köksal, "Bu olayın yaşanması Ergün Beyin kurumsallıktan uzak durarak şahsi düşüncelerini Vestel CEO'su adıyla atması üzerine eleştiri olarak yazdığım bir mesajdır. Vermek istediğim mesajdan farklı bir yere çekilip algı yapılmak istenmektedir. Yapılan yazışmalarda, din, dil ve ırk ayrımı yapılmadan dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.

"BAZILARINI RAHATSIZ ETMİŞ OLABİLİRİM"

Köksal, savunmasında "Ergün Bey şahsi olarak yayınlasa hiçbir eleştirim bulunmazdı. Bütün bu süreçte, özellikle sosyal medyaya yansıdıktan sonra bazılarını rahatsız etmiş olabilirim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.