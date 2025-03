Metro Türkiye, işlenmiş etlerini izlenebilirlik sistemiyle sunmaya başladı

Metro Türkiye, "Metro Chef" markalı işlenmiş etlerini izlenebilirlik sistemiyle sunmaya başladığını duyurdu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, profesyonel şeflerin ve kendi mutfağının şefi olanların tüm ihtiyaçlarını zengin ürün çeşitliliğiyle karşılayan Metro Türkiye, gıda güvenliğini koruma çalışmalarına ramazan ayında da yoğunlaşarak devam ediyor.

Metro Türkiye, ramazan ayında 40 çeşit üründen oluşan erzak paketlerinin her partisini, akredite laboratuvarlarda analizlerinden geçiriyor. İftar ve sahurda lezzetli sofraların kurulmasına yardımcı olacak temel gıda ürünlerinden oluşan üç farklı erzak paketini avantajlı fiyatlarla müşterilerine sunan şirket, bu yıl kendi markalarından "Aro" ürünlerinden oluşan özel bir seçenek de hazırladı.

Gerçekleştirdiği düzenli analiz ve denetimlerden geçen ürünlerinin rafa gelene kadarki yolculuğunu izlenebilirlik sistemi sayesinde şeffaflıkla paylaşan Metro Türkiye, son olarak Metro Chef markalı işlenmiş ette izlenebilirlik sunmaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, 35 yıldır hizmet verdikleri yeme içme sektöründe müşterilerinin ihtiyacı tüm ürünleri, kalite ve güven odağında raflarına taşıdıklarını belirtti.

Tüketicilerle buluşturdukları gıda ve gıda dışı ürünlerdeki kalite yolcuğunun, tedarikçi seçimi ve üretimin en başından takip edilmesiyle başladığını aktaran Baykal, şunları kaydetti:

"Ramazanda en çok tüketilen et ve işlenmiş et grubundan örneklendirmek gerekirse, denetimlerimizin ilk adımı çiftliklerde atılıyor. Burada kullanılan yemin, suyun, ortamın insan sağlığına ve yasalara uygunluğu, izlenebilirliği ve hijyenik şartların uygunluğu kontrol ediliyor. Sonrasında ürün grubuna göre değişen pestisit, GDO analizleri başta olmak üzere tüm mikrobiyal, taklit-tağşiş, kimyasal ve fiziksel parametreleri kapsayarak ilerliyoruz. Et, balık, işlenmiş et, şarküteri ürünleri, peynir gibi riskli ürünlerde periyodik analizlerimizi daha sık yapıyoruz."

Baykal, izlenebilirlik sistemlerinin gıda güvenliği ve kalitesinin korunması bakımından büyük önem taşıdığını, taze et, balık, bal, meyve-sebze, kendi markalı organik ürünleri, coğrafi işaretli ürünler ve zeytinyağı çeşitleri olmak üzere 3 bin 500'ü aşkın üründe yüzde 100 izlenebilirlik sunduklarını vurguladı.

Son olarak Metro Chef markalı işlenmiş et ürünlerinde bu sistemi sunmaya başladıklarına değinen Baykal, "Müşterilerimiz kontrafile, dana pastırma, sucuk gibi ramazan ayında da tüketimi yüksek işlenmiş et ürünlerinin etiketlerinde yer alan QR kod aracılığıyla, kullanılan ete ait veteriner sağlık raporu, üretim yeri, ürün bileşenleri listesi, varsa alerjen bilgisi, enerji besin değerleri, gıda güvenliği denetim sertifikası, ürün analizi gibi bilgilere ulaşabiliyor." ifadelerini kullandı.

Metro Türkiye'de 600'den fazla coğrafi işaretli ürün bulunuyor

Türk mutfağını ve kültürünü geleceğe taşımayı hedefleyen Metro Türkiye, bunun ancak yerel ürünlere sahip çıkarak sağlanabileceğine yönelik inancıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki coğrafi işaret tescilli ürünleri raflarına taşıyor.

Meyve ve sebzelerden kahvaltılıklara, bakliyattan tatlılara kadar mevsimine göre 600'den fazla coğrafi işaretli ürün sunan Metro Türkiye, Metro Chef markasıyla İzmir tulum peyniri, Ezine peyniri, Boğatepe Kars gravyeri ve Gemlik zeytini gibi iftariyelikleri sofralara taşıyor. Karacadağ pirincinden Taşköprü sarımsağına, Aydın kestanesinden Bayramiç helvasına her çeşit lezzet, Ramazan sofralarıyla buluşturuluyor.