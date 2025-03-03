Netanyahu: Gazze'de kalıcı ateşkes kabul edilemez

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki ateşkesin birinci aşamasının sona ermesinin ardından Hamas'ın kalıcı ateşkese yönelik önerisini "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi ve Hamas’ın İsrailli esirleri serbest bırakmaması durumunda savaşın devam edebileceği mesajını verdi.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün yaptığı açıklamada Hamas'ın kalıcı ateşkes önerilerinin "tamamen kabul edilemez" olduğunu belirtti. Netanyahu, "Eğer Hamas esirlerimizi tutmaya devam ederse, daha fazla adım atacağız... İsrail, Amerika ve Başkan Trump’ın bizim yanımızda olduğunu biliyor" şeklinde konuştu.

İSRAİL GEÇİCİ ATEŞKESİ KABUL ETMİŞTİ

Netanyahu, ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Elçisi Steve Witkoff'tan gelen, ateşkesin ilk aşamasının 50 gün daha uzatılmasına yönelik planın İsrail tarafından kabul edildiğini doğruladı. İsrail, Witkoff’un önerisi üzerine, Ramazan ayı ve Yahudi Hac dönemi olan Pesah boyunca Gazze'de geçici ateşkese karar verdiklerini açıklamıştı. Netanyahu, "Yine, İsrail bu planı kabul etti. Ben bu planı kabul ettim. Ama şimdiye kadar Hamas bunu reddetti" dedi.

Netanyahu, ABD’nin önceki başkanı döneminde İsrail’e gönderilmesi durdurulan askeri mühimmatları gönderen ABD Başkanı Trump’a teşekkür etti. Netanyahu bunun İsrail’e "İran’ın terör eksenine karşı işi bitirmek için gerekli araçları sağladığını" söyledi.

HAMAS AÇLIĞI KULLANIYOR

Netanyahu, Gazze'de Hamas ile yapılan ateşkes ve esir değişim anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeyi reddederken, birinci aşamanın sona ermesinin ardından Gazze’ye insanı yardımların geçişini durdurdu. Ayrıca, Hamas’a Gazze’de açlığı bir araç olarak kullandıklarını vurgulayarak, "Bir şeyi netleştirmek istiyorum: Ücretsiz yemek olmayacak" ifadeleriyle bunu kabul ettirdi.

İSRAİLLİ ESİRLERİN BIRAKILMASI İÇİN İKİNCİ ATEŞKES BEKLENİYOR

Gazze'de hala İsrailli 59 esirin tutulduğu ve bunların en az 20’sinin sağ olduğu tahmin ediliyor. Rehinelerin, İsrail’in Gazze’den tamamen çekileceği ve savaşın kalıcı olarak sonlandırılacağı ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında serbest bırakılmaları bekleniyor. İkinci aşama kapsamında Gazze'den tamamen çekilmesi öngörülen İsrail, birinci aşamanın uzatılması konusunda ısrarcı. Hamas ise, bu koşullar altında ilerlemeyi reddetti ve İsrail’in ateşkese dair şartlara uymasını ve ikinci aşamaya ilişkin hemen müzakerelere başlanmasını talep etti.