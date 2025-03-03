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Akbank, S&P Global'in "2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı"nda yer aldı

Akbank, S&P Global'in "2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı"nda yer aldı

Akbank, S&P Global tarafından gerçekleştirilen Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonuçlarına göre, Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansıyla bankacılık sektöründe ilk yüzde 15'lik dilimde yer alarak, "2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı"na girmeye hak kazandı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, S&P Global'in "2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı"nda yer almasının yanı sıra sektöründeki en yüksek skor artışını sağlayarak "Industry Mover" unvanının sahibi oldu.

Saygın sürdürülebilirlik değerlendirmelerinden biri olarak kabul edilen 2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı için, 62 farklı sektörden 7 bin 690 kurum değerlendirildi.

Bu kurumlar arasından 780'i yılın en iyi sürdürülebilirlik performansına sahip şirketleri arasında gösterilerek yıllığa dahil edildi.

Türkiye'den bu listeye 6 kurum girmeye hak kazanırken, "Industry Mover" unvanına layık görülen 2 kurum oldu. Banka, Ekim 2024'te de Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ndeki puanını 12 puan artırarak 65'e yükseltmiş ve sürdürülebilirlik alanındaki güçlü ilerlemesini tescillemişti. ​​​​​​​

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Finansal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Türker Tunalı, sürdürülebilirliği sadece çevreyle sınırlamadıklarını, bu kapsamda insanı, toplumu ve hayatın her alanını içine alan kapsamlı bir stratejiyle hareket etiklerini belirtti.

Tunalı, net sıfır hedefleri, çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmaları, Akbank Gençlik Akademileri ve sürdürülebilir finansman çözümleri gibi birçok çalışmayla çevresel ve toplumsal değer yaratma misyonlarını kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı.

Gelecek nesiller için sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekosistem yaratma yolunda öncü adımlar atmaya devam edeceklerine işaret eden Tunalı, "S&P Global'in '2025 Sürdürülebilirlik Yıllığı'na giren sayılı kurumdan biri olmamız ve 'Industry Mover' unvanını almamız, bu çalışmalarımızın uluslararası arenada da takdir edildiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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