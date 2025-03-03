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Mart ayı kira artış oranı belli oldu

Mart ayı kira artış oranı belli oldu

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından mart ayında uygulanacak kira zam oranı netleşti. 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 53,83 olarak belirlendi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, şubat ayında aylık enflasyon yüzde 2,27 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 39,05 olarak gerçekleşti. Açıklanan enflasyon verileri, aynı zamanda mart ayında uygulanacak kira artış oranını da belirledi.

KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 53,83

Mevcut düzenlemeye göre, kira artış oranları son 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirleniyor. Bu kapsamda, mart ayında yapılacak kira zamları yüzde 53,83 olarak hesaplanacak. Geçtiğimiz ay bu oran yüzde 56,35 olarak uygulanmıştı.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Ev sahipleri ve kiracılar için önemli bir gösterge olan kira artış oranı, her ay açıklanan TÜFE’nin son 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Mart ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için geçerli olacak zam oranı, yüzde 53,83 olarak uygulanacak.

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