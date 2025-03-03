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Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni ortaya çıktı

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel’in ölüm nedeni ortaya çıktı

Ankara Roketsan’da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel’in evinde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor dosyaya girdi. Rapora göre Yücel’in, ‘sodyum nitrat’ zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği kesinleşti.

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Türkiye'nin günlerce konuştuğu olay, 3 Ocak'ta Ankara'nın Yenimahalle'de yaşandı. Roketsan'da yazılım mühendisi olarak görev yapan 25 yaşındaki Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri tarafından girilen evde Yücel'in cansız bedeni bulundu. İlk belirlemelere göre Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği değerlendirilirken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor gönderildi.

Ölüm nedeni belli oldu

Raporda, Yücel'in vücudunda alkol tespit edilemediği ancak ölümünün kimyasal madde (sodyum nitrat) zehirlenmesi sonucu meydana geldiği yer aldı.

İntihar yöntemlerini araştırmış

Öte yandan Yücel'in telefonunda yapılan incelemelerde; ölümünden bir süre önce internette "intihar yöntemleri ile kısa sürede ölüme neden olabilecek maddeler" hakkında araştırmalar yaptığı belirlenmişti.

Yücel'in cansız bedeninde darp izi olmadığı, eve zorla giriş tespit edilemediği aktarılmıştı.

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