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Çanakkale'de tur otobüsü kaza. yaptı: Yaralılar var

Çanakkale'de tur otobüsü kaza. yaptı: Yaralılar var

Çanakkale'de, Yunanistan'dan dönen yolcuları taşıyan tur otobüsünün yoldan çıkıp boş araziye girmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

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Yunanistan'dan İzmir'e giden 35 KY 340 plakalı otobüs, Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyü yakınlarında yoldan çıktı.

Boş araziye giren otobüste bulunan 42 yolcudan 11'i yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi ile Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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