BIST 9.659
DOLAR 36,53
EURO 38,07
ALTIN 3.363,18
HABER /  SPOR

Fulham, Manchester United karşısında 117 yıl sonra bir ilki başardı

Fulham, Manchester United karşısında 117 yıl sonra bir ilki başardı

Fulham, Manchester United karşısında 117 yıl sonra ilk İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) zaferini elde etti.

Abone ol

Old Trafford'da oynanan 5. tur maçında Calvin Bassey ve Bruno Fernandes'in karşılıklı golleriyle normal süre 1-1 berabere bitti.

Uzatmalarda da skor değişmedi ve karşılaşmayı penaltılarla 4-3 kazanan Fulham çeyrek finale yükseldi.

Fulham kalecisi Bernd Leno penaltı vuruşlarında Victor Lindelöf ve Joshua Zirkzee karşısında yaptığı iki kurtarışla tarihi galibiyetin mimarı oldu.

Fulham, 29 Mart'taki çeyrek final müsabakasında Craven Cottage Stadyumu'nda Crystal Palace'ı ağırlayacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Netanyahu'nya 'Suriye'deki Dürzilerden tokat gibi yanıt
Netanyahu'nya 'Suriye'deki Dürzilerden tokat gibi yanıt
Zelenskiy'den ABD ile maden anlaşması açıklaması
Zelenskiy'den ABD ile maden anlaşması açıklaması
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif istifa etti
Fenerbahçe'den flaş Mourinho kararı!
Fenerbahçe'den flaş Mourinho kararı!
Fenerbahçeli futbolculardan Okan Buruk'a saat göndermesi
Fenerbahçeli futbolculardan Okan Buruk'a saat göndermesi
Netanyahu: Gazze'deki Filistinlilere 'bedava yemek' olmayacak
Netanyahu: Gazze'deki Filistinlilere 'bedava yemek' olmayacak
Londra'daki Ukrayna zirvesinde barış vurgusu
Londra'daki Ukrayna zirvesinde barış vurgusu
Hakan Fidan: Barışın kaybedeni olmaz
Hakan Fidan: Barışın kaybedeni olmaz
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0'lık skorla geçti
Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3-0'lık skorla geçti
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Avrupa'yı acilen yeniden silahlandırmamız gerek
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Avrupa'yı acilen yeniden silahlandırmamız gerek
Edip Akbayram hayatını kaybetti
Edip Akbayram hayatını kaybetti
Salvatore Foti'den maç öncesi sakatlık açıklaması
Salvatore Foti'den maç öncesi sakatlık açıklaması