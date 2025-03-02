Edip Akbayram hayatını kaybetti

Zatürre nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Geçtiğimiz aylarda geçirdiği zatürre hastalığı sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram'dan acı haber geldi.

Edip Akbayram, tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde bugün saat 19.30'da hayatını kaybetti.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizin değerli sanatçılarından Edip Akbayram, yaklaşık iki aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir.

Sağlık ekiplerimiz tarafından kendisine en ileri düzeyde bakım ve tedavi uygulanmış olup, tüm çabalara rağmen maalesef kurtarılamamıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı dileriz" denildi.