BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
HABER /  POLİTİKA

Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile görüştü

Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM heyetinin İmralı ziyaretleri ve Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı gündemdeki yerini korurken, bu görüşme dikkat çekti.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM heyeti İmralı’ya ziyaretlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısı yapmıştı.

Bu süreçte önemli bir gelişme daha yaşandı.

BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TELEFON

MHP lideri Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefon ile aradı.

Söz konusu telefon görüşmesinin dün gerçekleştiği aktarıldı.

KAYNAK: CNN TÜRK

ÖNCEKİ HABERLER
 Dilan Polat Ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
 Dilan Polat Ve Engin Polat'ın ifadeleri ortaya çıktı!
PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası dezenformasyon uyarısı! DMM o iddiaları yalanladı
PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası dezenformasyon uyarısı! DMM o iddiaları yalanladı
Brüksel'de Trump karşıtı protesto
Brüksel'de Trump karşıtı protesto
Galatasaray Kasımpaşa'ya takıldı
Galatasaray Kasımpaşa'ya takıldı
Ghezzal şov yaptı Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
Ghezzal şov yaptı Çaykur Rizespor 3 puanı 3 golle aldı
Denizli'de cesedi çayda bulunmuştu 4 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu
Denizli'de cesedi çayda bulunmuştu 4 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu
Ramazan mailiyle tepki çeken eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında karar
Ramazan mailiyle tepki çeken eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında karar
Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü
Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü
Meteoroloji'den il il kar ve sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi
Meteoroloji'den il il kar ve sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum
Son 9 ayın en yüksek seviyesi... İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76 oldu
Son 9 ayın en yüksek seviyesi... İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76 oldu
Edip Akbayram'dan üzen haber! Doktorları açıklama yaptı
Edip Akbayram'dan üzen haber! Doktorları açıklama yaptı