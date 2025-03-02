Devlet Bahçeli, Selahattin Demirtaş ile görüştü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM heyetinin İmralı ziyaretleri ve Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı gündemdeki yerini korurken, bu görüşme dikkat çekti.Abone ol
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından DEM heyeti İmralı’ya ziyaretlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK’ya “silah bırakma ve örgütü feshetme” çağrısı yapmıştı.
Bu süreçte önemli bir gelişme daha yaşandı.
BAHÇELİ'DEN DEMİRTAŞ'A TELEFON
MHP lideri Devlet Bahçeli, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı telefon ile aradı.
Söz konusu telefon görüşmesinin dün gerçekleştiği aktarıldı.
KAYNAK: CNN TÜRK