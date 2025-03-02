BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,89
ALTIN 3.349,90
HABER /  GÜNCEL

Denizli'de cesedi çayda bulunmuştu 4 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu

Denizli'de cesedi çayda bulunmuştu 4 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi çayda bulunan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi. Otopside Nazlı Ş'nin suda boğulmaya bağlı hayatını kaybettiği belirtildi.

Abone ol

Aksu Çayı'nda bulunan Nazlı Ş'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Boğulma sonucu hayatını kaybetti

Otopside Nazlı Ş'nin suda boğulmaya bağlı hayatını kaybettiği belirtildi.

Kocabaş Mahallesi'ndeki Kösem Camisi'ne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında küçük çocuğun tabutunun üzerine gelinlik konulduğu görüldü.

Törene, Nazlı Ş'nin yakınları, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve vatandaşlar katıldı.

Kocabaş Mahallesi'nde Cuma günü Nazlı Ş'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.

Küçük kızın cansız bedeni, dün çayda ağaç dallarına takılı halde bulunmuş, yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ramazan mailiyle tepki çeken eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında karar
Ramazan mailiyle tepki çeken eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cem Köksal hakkında karar
Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü
Ateşkesi ihlal eden İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli öldü
Kasımpaşa Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu
Kasımpaşa Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu
Meteoroloji'den il il kar ve sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi
Meteoroloji'den il il kar ve sağanak uyarısı: İstanbul için saat verildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum
Son 9 ayın en yüksek seviyesi... İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76 oldu
Son 9 ayın en yüksek seviyesi... İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 76 oldu
Edip Akbayram'dan üzen haber! Doktorları açıklama yaptı
Edip Akbayram'dan üzen haber! Doktorları açıklama yaptı
Bilecik'te tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı
Bilecik'te tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı
Doğalgaz tüketiminde rekor
Doğalgaz tüketiminde rekor
ABD'li şirketin uzay aracı 'Blue Ghos' başarıyla Ay'a iniş yaptı
ABD'li şirketin uzay aracı 'Blue Ghos' başarıyla Ay'a iniş yaptı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan çarpıcı Mansur Yavaş iddiası
AK Parti'li Hüseyin Yayman erken seçim tarihini açıkladı
AK Parti'li Hüseyin Yayman erken seçim tarihini açıkladı