Denizli'de cesedi çayda bulunmuştu 4 yaşındaki çocuğun ölüm nedeni belli oldu

Denizli'nin Honaz ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi çayda bulunan 4 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi. Otopside Nazlı Ş'nin suda boğulmaya bağlı hayatını kaybettiği belirtildi.

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Aksu Çayı'nda bulunan Nazlı Ş'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığındaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Boğulma sonucu hayatını kaybetti

Otopside Nazlı Ş'nin suda boğulmaya bağlı hayatını kaybettiği belirtildi.

Kocabaş Mahallesi'ndeki Kösem Camisi'ne getirilen cenaze, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında küçük çocuğun tabutunun üzerine gelinlik konulduğu görüldü.

Törene, Nazlı Ş'nin yakınları, Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve vatandaşlar katıldı.

Kocabaş Mahallesi'nde Cuma günü Nazlı Ş'den haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

Nazlı Ş'nin evlerine yakın bir noktadaki demir yolunun üzerinde yürüdüğü görüntüler, mahalledeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedilmiş, bunun üzerine arama çalışmaları demir yolu ve yanındaki derede yoğunlaştırılmıştı.

Küçük kızın cansız bedeni, dün çayda ağaç dallarına takılı halde bulunmuş, yapılan ilk incelemede darp, kesici veya delici alet izine rastlanmamıştı.