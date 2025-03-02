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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına ilişkin yaşanan tartışmalara değinerek, "50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakırhan, Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, söz konusu çağrıya büyük anlam ve kıymet biçtiklerini söyledi.

Yeni dönemin değişimi ve dönüşümü beraberinde getireceğini aktaran Bakırhan, "Çatışmaların, savaşların sürdüğü coğrafyamızda şiddetsiz bir sürecin işaret edilmesi kuşkusuz çok değerlidir, kıymetlidir. Değişerek, dönüşerek, sürece uygun eylem etkinlikler yaparak bu sürecin doğru anlaşılması için burada bir tartışma yürüteceğiz." diye konuştu.

Sürecin acıları gidermeye yönelik olduğunu ifade eden Bakırhan, bu sürece katkı ve destek sunulması gerektiğini söyledi.

Bakırhan, "Çağrı boşta kalmamalı, uzatılan el havada kalmamalıdır. Bu çağrıdan sonra hukuki ve siyasi düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. TBMM'ye büyük görev düşüyor. Umarım Meclis de bu konuda bir yol alır. Çağrıya uygun düzenleme yapar." ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin süreci heba etme gibi bir lüksü olmadığını dile getiren Bakırhan, "50 yıldır acılar yaratan, ülkeyi çürüten, çökerten bir sorunun, silahların ve çatışmaların ortadan kalkmasını sağlayacak bu çağrının neyine itiraz edilir bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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