TOKİ, Ceyhan’daki tüm afet konutlarını tamamladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Adana’nın Ceyhan ilçesinde projelendirilen tüm deprem konutlarını tamamladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, hak sahiplerinin sözlerini alıntılayarak, “’Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum.’ ‘İmkansızı başardılar, senesi dolmadan anahtarımı aldım.’ İşte bu sözler, her şeye bedel. Ceyhan’da vatandaşlarımız yuvalarına kavuşuyor, dünyalar bizim oluyor” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinden zarar gören Adana’da da inşa ve ihya çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ceyhan ilçesindeki Mithatpaşa Mahallesi’nde 3 etaplı olarak başlatılan 1357 afet konutun tamamının inşası bitirildi.

BAKAN KURUM: VATANDAŞLARIMIZ YUVALARINA KAVUŞUYOR

Mithatpaşa Mahallesi’ndeki yeni evlerine yerleşen vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hak sahiplerinin “Hayalini kağıda çizdiğim o evde oturuyorum. İmkansızı başardılar, senesi dolmadan anahtarımı aldım” sözlerini alıntılayarak, “İşte bu sözler, her şeye bedel. Ceyhan’da vatandaşlarımız yuvalarına kavuşuyor, dünyalar bizim oluyor” ifadelerini kullandı.

KAĞIDA ÇİZDİĞİ EV GERÇEK OLDU

Görüntülerde yer alan depremzede Ceylan Gök hayal ettiği eve kavuşma hikayesini şöyle anlattı: Benim yıllar önce yazdığım bir kağıt var, hala bende durur. O kağıda üç artı bir, kileri olan bir ev yazıyorum. Güney cepheli olsun diyorum. Şu anda o evde oturuyorum şükürler olsun. Normal şartlarda imkansız bir şeyi başardılar. Depremin senesi dolmadan evin anahtarını aldım. Burası tamamen hayal ettiğim gibi…

“İNANCIMIZI BOŞA ÇIKARMADILAR”

Mukteber Yaltır ise bir yıl dolmadan konutlarına yerleştiklerini ifade etti: Devlet, eve taşınana kadar 1 yıl kiralarımızı ödedi. Yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun.

Sıcacık evim. Çevremiz de çok güzel. Parklarımız, çocukların oyun alanı çok güzel yapıldı. Yalnızca konutu yapıp bırakmadılar. Çevre düzenlememizi yaptılar, yeşillikler ektiler; çamlar, çiçekler... Her şey tam yapıldı. Cumhurbaşkanımız bize söz verdi, tabi ki sözünde de durdu. İnancımızı boşa çıkarmadılar.

“İLK DEFA RAHAT BİR UYKU ÇEKTİK”

Hak sahibi Cemile Belgin Göbel de sevincini, “Evleri ve inşaatların yapımını gördükçe mutlu oluyorduk. Bir ümit, burada da bizim evimiz olacak diye ümitleniyorduk tabi ki. Buraya geldiğimizde, ilk defa kafamızı yastığa koyup sabaha kadar rahat bir uyku çektik. Bina ve yer çok güzel seçilmiş” cümleleriyle paylaştı. Göbel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum’a da teşekkürlerini ileterek, “Devletimiz her zaman yanımızdaydı” dedi.

“DEPREME DAHA DİRENÇLİ KENTLER İNŞA EDİYORUZ”

TOKİ İnşaat Mühendisi ve Uygulama Uzmanı Mustafa Oğuz Avcı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Murat Kurum, vatandaşlarımıza söz verirken aynı zamanda bize de talimat vermiş oluyor. Biz de o talimatları yerine getirmek için burada hummalı bir çalışma yürüttük. 7 gün 24 saat esaslı çalışıyoruz. Bölgede bir ticari alan inşaatı bir de cami yapımı sürüyor. Depreme daha dirençli kentler inşa ediyoruz. İşte bu konutlarımız da onların bir örneği olacak. Burada zemin iyileştirme yaptık. Bölgenin mimarisine uygun, demografik yapısına uygun konutlar inşa ettik. Zemin+4 katı geçmeyecek şekilde yaptık. Sosyal donatılar oluşturduk. Burada amacımız depremzedelerin acılarını bir nebze unutturmak oldu.