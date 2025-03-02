TBMM'de yeni haftada gündem yoğun! İşte masadaki başlıklar

TBMM, yeni haftada yoğun mesaisine devam edecek. Genel Kurul'da Siber Güvenlik Başkanlığı ve İklim Kanunu teklifleri görüşülecek.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Siber Güvenlik Başkanlığı için gerekli yasal altyapıyı oluşturmayı amaçlayan 21 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. AK Parti tarafından hazırlanan teklifte, başkanlığın teşkilat yapısı, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin detaylı düzenlemeler yer alıyor.

Teklifin yasalaşması halinde, siber saldırılarla mücadelede daha etkili önlemler alınacak ve Türkiye’nin dijital güvenliğini sağlamaya yönelik adımlar atılacak. Özellikle kritik altyapı sistemlerinin korunması, kamu kurumlarının siber tehditlere karşı güçlendirilmesi ve özel sektörle koordinasyonun artırılması planlanıyor.

TÜRKİYE’NİN İLK İKLİM KANUNU GENEL KURUL’DA

Meclis gündemine gelecek bir diğer önemli düzenleme ise Türkiye’nin ilk İklim Kanunu olacak. Bu teklif, 2053 sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede somut adımlar atılmasını öngörüyor.

Düzenlemeyle birlikte çevresel sürdürülebilirlik, karbon emisyonlarının azaltılması, enerji verimliliği ve yeşil dönüşüm konularında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik belirlenen yasaklara ve sınırlamalara uymayan şirketlere 20 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Bu kanunun yasalaşması, Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması çerçevesinde verdiği taahhütleri yerine getirmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

KARTALKAYA’DAKİ YANGIN FACİASI MECLİS’TE İNCELENECEK

Bolu Kartalkaya’da bir otelde meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği trajik yangın, Meclis’in gündemindeki bir diğer önemli konu olacak. Yangını araştırmak üzere kurulan özel komisyon, yeni haftada çalışmalarına başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yangının sebepleri ve alınması gereken önlemler konusunda komisyonda dinlenecek.

Ayrıca, Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı ile Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği temsilcileri de Meclis'e gelerek, bina güvenliği ve yangın önleme tedbirleri konusunda sunum yapacak. Bu görüşmelerin sonucunda, yangın güvenliğiyle ilgili yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi ve yeni tedbirler alınması bekleniyor.

KADINA KARŞI ŞİDDET VE ÇOCUK İSTİSMARI KOMİSYONLARI TOPLANIYOR

Meclis’in gündemindeki bir diğer kritik konu ise kadına karşı şiddet ve ayrımcılıkla mücadele olacak. Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu, akademisyenleri ve hukukçuları dinleyerek çözüm önerilerini masaya yatıracak.

Bunun yanı sıra, Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu da yeni haftada çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri komisyonda sunum yaparak, çocukları internet ve medya ortamında korumaya yönelik alınan önlemler hakkında bilgi verecek.