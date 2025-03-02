ABD’den İsrail’e 4 milyar dolarlık askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump yönetiminin İsrail’e 4 milyar dolarlık askeri yardımı hızlandırmak için acil durum yetkilerini kullandığını açıkladı. Rubio, Trump’ın İsrail’in güvenliğine olan taahhüdünü sürdürdüğünü ve Biden yönetiminin getirdiği kısıtlamaları tersine çevirdiğini vurguladı.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’e yönelik askeri yardımlarını bir adım daha ileriye taşıdı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Acil durum yetkilerini kullanarak İsrail’e yaklaşık 4 milyar dolar tutarında askeri yardımın teslimatını hızlandırmak için bir deklarasyona imza attım. Biden Yönetimi’nin, İsrail’e bazı silah ve mühimmatları yasaklayan kısmi ambargoyu kaldırması, İsrail’in Beyaz Saray’da Başkan Trump’tan daha büyük bir müttefiki olmadığının bir başka göstergesidir" dedi.

TRUMP YÖNETİMİNİN İSRAİL'E BAĞLILIĞI

Rubio, Trump yönetiminin İsrail’in güvenliğine olan bağlılığını vurgulayarak, "Trump Yönetimi, İsrail’in güvenliğini sağlamak için tüm araçları kullanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. Trump yönetiminin, göreve başladığından bu yana İsrail’e yaklaşık 12 milyar dolar değerinde askeri satış onayı verdiğini belirten Rubio, Biden yönetiminin İsrail’e yönelik temelsiz kısıtlamalarını iptal ettiğini de sözlerine ekledi.