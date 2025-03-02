İsrail, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurdu

İsrail, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurdu.

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İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail ordusu 1 Filistinliyi daha öldürdü

Öte yandan, Gazze'deki sağlık ekiplerinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait İHA Beyt Hanun kentindeki el-Mısriyyin Mahallesi’nde Filistinli bir grup sivili hedef aldı.

Saldırı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak’ta ateşkes anlaşması kapsamında Hamas ile İsrail arasında esir takası ve ateşkese karar verilmişti. Mısır ve Katar arabuluculuğunda, ABD’nin desteğiyle sağlanan anlaşma, her biri 42 gün sürecek üç aşamalı bir planı içeriyor.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 93 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 388'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 803'e yükseldiği bildirildi.