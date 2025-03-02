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Trafik cezaları artıyor, o suça hapis cezası geliyor!

Trafik cezaları artıyor, o suça hapis cezası geliyor!

Türkiye'de her sene binlerce masum vatandaşımız trafikte hiçbir suçu olmamasına rağmen başka bir kişinin sorumsuzluğu yüzünden hayatını kaybediyor. Adalet Bakanlığı ve AK Parti trafikteki cezalar için yeni bir çalışma başlattı. Cezalar artırılırken alkollü araç sürmeye 'yatarı olan hapis cezası' geliyor. İşte yeni düzenlemenin detayları...

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Adalet Bakanlığı ile AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni yargı paketi ile trafik suçları konusunda yatarı olan hapis cezası dahil, ehliyete el koyma ve yüksek para cezaları getirilmesi öngörülüyor.

TRAFİK CEZALARI ARTIYOR

Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek yeni yargı paketi kapsamında ceza infaz sisteminde yapılacak değişikliklerin yanı sıra, caydırıcı olmaktan çıkan bazı trafik suçlarının cezaları da yeniden düzenleniyor.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMININ 'YATARI' OLACAK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, alkollü araç kullanmada hapis cezasının alt sınırı 3 aydan 6 aya çıkarılacak ve bu cezanın yatarı olacak. İki yıl olan üst sınır ise değiştirilmiyor. Yeni öneri kabul görürse, alkollü araç kullananlar en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalacak. Ayrıca 9 bin 267 lira olan alkollü araç kullanma cezası 50 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 6 aydan 1 yıla çıkarılacak. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseltilecek, ehliyeti geri alma süresi ise mevcutta olduğu gibi 5 yıl olarak uygulanacak.

DRİFT 80 BİN MAKAS 50 BİN

Trafikte drift atanlara verilen ceza 46 bin 392 liradan 80 bin liraya, ehliyete el koyma süresi de 60 günden bir yıla çıkarılacak. Yine 9 bin 267 lira olan makas atma cezası 50 bin lira olarak uygulanacak, bir yıl süreyle ehliyet geri alınacak. Pakette ayrıca ehliyetsiz araç kullanmanın cezasının 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılması öngörülüyor. Trafikte ambulans, polis ve itfaiye araçlarına yol vermeyenlerin cezası ise 993 liradan 20 bin liraya çıkarılıyor.

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