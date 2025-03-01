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Ramazan maili tepki çeken Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti

Ramazan maili tepki çeken Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti

Vestel CEO'su Ergün Güler'in Ramazan kutlamasına verdiği tepkiyle yoğun eleştiri alan Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etti.

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Ramazan ayı vesilesiyle şirket çalışanlarına gönderilen tebrik mesajına verdiği tepkiyle sosyal medyada büyük yankı uyandıran Zorlu Holding CEO'su Bekir Cem Köksal hakkında, "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin engellenmesi" suçlamasıyla soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmıştı.

Gelişmelerin ardından, Köksal görevinden istifa etti. İstifa açıklamasında şunları ifade etti:

"ZORLU GRUBUNA ZARAR VERMEMEK İÇİN İSTİFA EDİYORUM"

Zorlu Holding CEO'su olarak yürütmekte olduğum görevimden, bugün itibarıyla istifa ettiğimi bildirmek istiyorum.

Grup şirketlerimizden Vestel CEO'su çalışma arkadaşım Ergün Güler ile konusu ve içeriği esas olarak tamamen iş ile ilgili yazışmalarımızın, önce sehven şirket içine yayılıp daha sonra kamuoyunda yer alması ile başlayan tartışmaların 28 yıldır görev yaptığım Zorlu Grubu'na zarar vermemesi için bu kararı aldım.

Konunun; Grubumuzun ve kişisel olarak şahsımın, inançları ve değerleriyle ilgili gibi yansıtılmasının, işin özündeki şirket içi işleyişle ve yönetim yapısıyla olan ilgili esastan uzaklaşılmasına neden olmasından dolayı üzgünüm.

NE OLMUŞTU

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, şirket içinde dini bayramların kutlanmasıyla ilgili tartışmalara neden olan açıklamalarıyla kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Köksal, “Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması olmadı. Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var.” ifadelerini kullanarak, konuya ilişkin net bir tutum sergiledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YÜKSELDİ

Köksal’ın açıklamaları, özellikle sosyal medya platformlarında büyük tepki çekti. Kullanıcılar, bu sözleri “saygısızlık” olarak nitelendirerek, Zorlu Holding bünyesindeki markalara karşı boykot çağrıları yapmaya başladı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan tepkiler, şirketin kamuoyundaki imajını tartışmaya açtı.

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