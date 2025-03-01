"Ramazan" maili olay oldu! Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

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Vestel CEO'su Ergün Güler'in ramazan tebriği mailine, Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın gösterdiği tepki bugün gündeme bomba gibi düştü.

YeniŞafak muhabiri Burak Doğan’ın paylaştığı mesajlara göre Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, “Bu grubun 70 yıllık tarihinde Ramazan ayı kutlaması yok” ifadeleriyle Güler’i azarladı.

Sosyal medyada birçok insan duruma tepki gösterirken, bazıları ise boykot çağrısı yaptı. Markadan herhangi bir açıklama gelmezken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Köksal hakkında soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."