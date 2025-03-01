Turkcell'den ramazana özel 100 milyon GB hediye

Turkcell, ramazanda "Salla Kazan" kampanyası kapsamında toplamda 100 milyon gigabyte (GB) hediye edecek.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, kampanyayla kullanıcılarına kazandıkça paylaşma ve paylaştıkça daha fazlasını kazanma fırsatı sunuyor.

Kampanyada, Turkcell'liler, şirketin mobil uygulaması üzerinden Salla Kazan özelliğini kullanarak kazandıkları GB'ları ister kendileri kullanabiliyor, isterlerse 2 katını sevdikleriyle paylaşarak, ek GB kazanabiliyor.

Kullanıcılarına toplamda 100 milyon GB hediye edecek şirket, ramazanda kazandıkları GB'ları sevdikleriyle paylaşan Turkcell'lilere ise bayramda sürpriz hediyeler dağıtmayı planlıyor.