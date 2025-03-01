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Galatasaray, TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray, TFF Başkanı ve Tahkim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacak

Galatasaray Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Natan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Tahkim Kurulu üyeleri hakkında "Görevi kötüye kullanma" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

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Natan, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Türk futbolunu, Türk hakemini, Türk insanını aşağılayan Jose Mourinho'nun yaptığı tüm saygısızlıklara sorgusuz destek veren rakibimizin bu şuursuz halinden biz kendi adımıza utanıyoruz. Bu yaşananlar bile sadece ve sadece kazanmak için hangi değerlerden vazgeçmeye hazır olduklarını açık bir şekilde göstermektedir. Kulübümüz, kamu gücünü elinde bulunduran ve göreve geldikleri günden beri keyfi ve hukuka aykırı uygulamalarda bulunan TFF Başkanı ile teşekkül ediş şekli dahi hukuka aykırı bulunan Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

"Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak"

Galatasaray Futbol Takımı'nın Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verdiğini hatırlatan Natan, "Galatasaray, son birkaç senedir üzerinde oynanan oyunları sahadaki futboluyla, futbolcularının, taraftarının ve camiasının gücüyle bozarak şampiyonluk mücadelesi vermektedir. Bu kötü niyetli çabalar, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki azmini artırmış ve şampiyonluklarını daha değerli kılmıştır. Tarihten ders almayanlara bir kez daha hatırlatalım. Tarih tekerrürden ibarettir. Siz tarih olacaksınız. Galatasaray yeniden tarih yazacak." şeklinde görüş belirtti.

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