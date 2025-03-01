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Muğla'da evde çıkan yangında karı koca öldü

Muğla'da evde çıkan yangında karı koca öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

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Nif Mahallesi'nde evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yapılan incelemede, ev sakinlerinden Murat (83) ve Naciye Ekiz'in (81) hayatını kaybettiği belirlendi.

Çiftin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çiftin sahur yaptıktan sonra yattıkları ve yangının odun sobasından çıktığı belirlendi.

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