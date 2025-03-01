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Kocaeli'de dehşet! Bir adam karısını başkasıyla bastı sonrasında olanlar oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki eve gelen Y.K, karısını başka bir erkekle yakaladı. Evde çıkan tartışmada Y.K. aldatıldığı düşüncesiyle karısını ve M.Ç. isimli erkeği bıçakla yaraladı.

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Olay, İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde bulunan evde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre eve gelen Y.K, eşi S.K. ile M.Ç. isimli erkekle karşılaştı.

Aldatıldığını öne süren Y.K., evde çıkan tartışmada eşi ile M.Ç. isimli erkeğe bıçakla saldırdı. 

Y.K. bıçakla, eşi S.K.'yi elinden, M.Ç.'yi de kalçasından yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Y.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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