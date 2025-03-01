Kocaeli'de dehşet! Bir adam karısını başkasıyla bastı sonrasında olanlar oldu

Ramazanın ilk günü! Türkiye'deki en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika olacak

Trump: "Zelenskiy hemen geri dönmek istiyor ama buna izin veremem"

Zelenskiy, "Trump'tan özür dilemesini gerektirecek" yanlış bir şey yapmadığı görüşünde

Öcalan'ın çağrısı! Mansur Yavaş: Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz