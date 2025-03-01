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Öcalan'ın çağrısı! Mansur Yavaş: Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Öcalan'ın çağrısı! Mansur Yavaş: Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine , cevap vermek için çağrının sonucunu görmeleri gerektiğini belirtti. Yavaş "Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz. Çünkü daha önce başarısız olan çağrılar da olmuştur" dedi.

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 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ramazan ayının ilk sahurunda gençlerle buluştu. Yavaş,  ABB'nin düzenlediği sahur programında, ramazanın dayanışma ve bereket olduğunu söyledi.

Bir yandan oruç tutarken aynı zamanda her türlüğü kötülüğe karşı da orucun tutulması gerektiğine dikkati çeken Yavaş, "Dilimizi tutmamız gerekiyor. Beynimizi, kafamızı, düşüncelerimizle hep olumlu yönde, ramazanın ruhuna yakışır bir şekilde tutmamız, bu şekilde bir ayı geçirmemiz gerekiyor. Böyle olduğu müddetçe de inşallah insanların birbirine olan sevgisi, saygısı daha da artacaktır. Bizlere yakışır bir ramazan ayı diliyorum." dedi.

"Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz"

Programın ardından terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Yavaş, cevap vermek için çağrının sonucunu görmeleri gerektiğini belirtti.

Yavaş, daha önceden bunların denendiğini ve başarısız olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Daha önce hükümetin söylediği 'kayıtsız, şartsız' bir çağrıydı ama baktığımız zaman ek cümlelerde silahın bırakılması için hukuki bazı düzenlemelerin yapılması şart koşulmuş. Yani kayıtsız, şartsız değil şart var ortada. Ayrıca topu kongreye atmış, 'Kongreyi toplayın, bir karar alın' demiş. Yani bir yerde de kendisini geri çekmiş. Bekleyip göreceğiz ne var, ne yok? Her şeyden önce çözüm yolunun Meclis olduğunu her defasında söylüyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı verecektir. Çünkü bu konuda ülkemiz çok acı çekmiştir.Böyle bir çağrıyla her şeyin biteceği gibi bir iyimserliğe kapılamıyoruz. Çünkü daha önce başarısız olan çağrılar da olmuştur. Bekleyip görmeyi tercih ederim."

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