İbrahim Hatipoğlu'ndan Buruk'a destek mesajı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını onarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını 2 maça düşürdü. Kararın ardından Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medya paylaşımlarıyla teknik direktörlerine destek verdi.

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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 1 maçlık cezasını onarken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 4 maçlık cezasını ise 2 maça indirdi.

Karar sonrası Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Jose Mourinho paylaşımı yaptı. Sarı-kırmızılı cephede ise Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu sosyal medya hesabından Okan Buruk paylaşımı yaptı ve "Sen şampiyon olacaksın..." notunu düştü.

İbrahim Hatipoğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

İbrahim Hatipoğlu'nun bu paylaşımının kısa süre içinde binlerce etkileşim aldığı görüldü.