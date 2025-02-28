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Trump-Zelenski tartışması sonrası Avrupalı liderlerden Ukrayna'ya destek mesajları

Trump-Zelenski tartışması sonrası Avrupalı liderlerden Ukrayna'ya destek mesajları

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski’nin Beyaz Saray’daki görüşmesinde yaşanan gerginlik, uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

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ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski arasında Beyaz Saray'daki görüşmede tansiyon yükselirken iki liderin kameralar önündeki tartışması gündeme damga vurdu.

DESTEK MESAJLARI GELDİ

Gergin anlar sosyal medyada ve dünya kamuoyunda gündemin ilk sırasına yerleşirken Avrupalı liderler de Zelenski'ye destek mesajları paylaştı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Sataşan Rusya, sataşılan Ukrayna. Hepimizin Ukrayna'ya yardım etmesi lazım" dedi. 

Polonya Başbakanı Donald Tusk, "Sevgili Zelenski ve Ukraynalı dostlar yalnız değilsiniz" dedi. 

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Ukrayna, İspanya sizin yanınızda" dedi. 

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Almanya, Avrupalı müttefiklerimizle birlikte Ukrayna'nın yanında ve Rus saldırganlığına karşı birleşmiş durumda" dedi. 

AB Eski Dış Politika Şefi Josep Borrell, "Trump ve Vance utanç verici bir gösteri sergilediler. Davranışlarından utanç duyuyorum" dedi. 

"ZELENSKİ'NİN EN BÜYÜK YALANI…”

Rusya Dışişleri Sözcüsü ise "Zelenski'nin en büyük yalanı ülkesinin yalnız, desteksiz olduğudur" ifadelerini kullandı. 

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