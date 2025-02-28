Vladimir Zelensky'nin Beyaz Saray'dan çıkış anları dikkat çekti! Kovulmuş gibi...

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde gerginlik yaşayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin apar topar Beyaz Saray'dan ayrıldığı anlar dikkat çekti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil ABD yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık" diye tepki gösterdi.

BEYAZ SARAY'DAN ÇIKIŞ ANLARI

Yaşananların ardından Vladimir Zelensky, apar topar Beyaz Saray'dan ayrıldı. Zelenskiy'nin makam arabasına bindiği andaki gergin görüntüsü dikkat çekti.