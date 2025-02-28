BIST 9.659
DOLAR 36,49
EURO 37,86
ALTIN 3.348,39
HABER /  DÜNYA

Vladimir Zelensky'nin Beyaz Saray'dan çıkış anları dikkat çekti! Kovulmuş gibi...

Vladimir Zelensky'nin Beyaz Saray'dan çıkış anları dikkat çekti! Kovulmuş gibi...

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde gerginlik yaşayan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin apar topar Beyaz Saray'dan ayrıldığı anlar dikkat çekti.

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

Zelenskiy, Trump öncesi başkanlar da dahil ABD yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i durdurmadığından şikayet etmesi esnasında görüşmede hazır bulunan Başkan Yardımcısı JD Vance, "Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis'e gelmeniz, bence saygısızlık" diye tepki gösterdi.

BEYAZ SARAY'DAN ÇIKIŞ ANLARI

Yaşananların ardından Vladimir Zelensky, apar topar Beyaz Saray'dan ayrıldı. Zelenskiy'nin makam arabasına bindiği andaki gergin görüntüsü dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tahkim Kurulu, Mourinho'nun cezasını indirdi, Okan Buruk'a af yok
Tahkim Kurulu, Mourinho'nun cezasını indirdi, Okan Buruk'a af yok
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan ramazanda sağlıklı beslenme önerileri
Trump ile Zelenskiy Beyaz Saray'da tartıştı! Trump'tan Zelensky'ye: Savaşa geri dönmeyeceksin
Trump ile Zelenskiy Beyaz Saray'da tartıştı! Trump'tan Zelensky'ye: Savaşa geri dönmeyeceksin
Ramazanın ilk teravih namazı kılındı
Ramazanın ilk teravih namazı kılındı
Macron: Gümrük tarifeleri konusunda Trump ile görüşmemiz çok umutlu geçmedi
Macron: Gümrük tarifeleri konusunda Trump ile görüşmemiz çok umutlu geçmedi
Yatırımcılar üzgün! Borsa günü düşüşle tamamladı
Yatırımcılar üzgün! Borsa günü düşüşle tamamladı
Silah bırakma çağrısına Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum
Silah bırakma çağrısına Bülent Arınç'tan dikkat çeken yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devir değişti ama CHP değişmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devir değişti ama CHP değişmedi
Hulusi Akar'dan PKK açıklaması: Silah bırakmazlarsa kendileri bilir
Hulusi Akar'dan PKK açıklaması: Silah bırakmazlarsa kendileri bilir
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a tazminat davası
Otomotiv devinin Brüksel'deki fabrikası kapandı
Otomotiv devinin Brüksel'deki fabrikası kapandı
Galatasaray'dan Okan Buruk'a verilen ceza sonrası flaş hamle!
Galatasaray'dan Okan Buruk'a verilen ceza sonrası flaş hamle!