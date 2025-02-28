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Galatasaray'dan Okan Buruk'a verilen ceza sonrası flaş hamle!

Galatasaray'dan Okan Buruk'a verilen ceza sonrası flaş hamle!

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK'ya sevk edilen ve 1 maç ceza alan Okan Buruk için Tahkim Kurulu'na başvurdu.

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Okan Buruk, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası PFDK'ya sevk edilmiş ve 1 maç ceza almıştı.

Tahkim Kurulu'nun cezada indirime gitmesi halinde Okan Buruk, Süper Lig'de oynanacak Kasımpaşa maçında saha kenarında olacak.

Okan Buruk cezasıyla ilgili Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bir maç sonrası röportajından dolayı PFDK'ya sevk edildim. Bir maç da ceza verdiler. Bu sezon hiçbir teknik direktör bununla ilgili ceza almadı. Türk futbolunun marka değerine zarar verdiğim için bir maçlık ceza verdiler. Tahkime gideceğiz. Bu röportajda cezaya neden olacak hiçbir şey yoktu ama bir maçlık ceza geldi. Oradaki insanların kararına güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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