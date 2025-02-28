Devlet Bahçeli: Kutlu bir dönemin eşiğindeyiz

Sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, günler sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

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Bir süredir sağlık sorunları yaşayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından haftalar sonra yaptığı paylaşımında Ramazan ayını kutladı.

Kalp kapakçığı değiştirilen ve bir süredir tedavisi devam eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir süredir partisinin grup toplantılarına katılamıyordu. Hakkında 'öldü' iddialarının da öne sürüldüğü Bahçeli'nin yakın çevresi sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna bilgi verirken; Bahçeli haftalar sonra ilk kez sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

RAMAZAN AYINI KUTLADI

Sosyal medya paylaşımında Ramazan ayını kutlayan Bahçeli, "Onbir ayın sultanı, huzur ve bereket sunağı, rahmet ve mağfiret sağanağı Mübarek Ramazan ayına vasıl olmanın bahtiyarlığını hem milletçe hem de Türk-İslam âlemi olarak idrak ve ikmal ediyoruz. Ramazan ayı dayanışmanın suru, yardımlaşmanın şuuru, birlik, dirlik ve kardeşliğin nurudur" dedi.

DİKKAT ÇEKEN 'CEPHELEŞME' VURGUSU

Bahçeli paylaşımının devamında, "Günahlardan arınma, şeytani heveslerden korunma, yalan ve dedikodu salgınından kurtulma mevsimi hamd olsun gelip çatmıştır. Ne mutlu bizlere ki, sahte ayrımcılıkların, yapay anlaşmazlıkların, cepheleşme ve yanlış anlamaların milli hayatımızdan tamamıyla sökülüp atılacağı kutlu bir dönemin eşiğindeyiz.

Sahurdan iftara kadar hep birlikte ifa ve icra edeceğimiz dua ve ibadetlerimizle oruçlarımızın hakkını vereceğimize yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

BARIŞ VE BERABERLİK MESAJI

Bahçeli ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Kem gözlere, kof sözlere, kötürüm niyetlere fırsat vermeden Ramazan ayının manevi güzelliklerini, hidayet ve hikmet dolu mükafatlarını barış ve beraberlik sınırları dahilinde doyasıya yaşamayı, adeta kana kana içmeyi bilhassa temenni ediyorum.

Salih amel, saf ve sahici ahlakın rehberliğinde yurdumun baştan ayağa sükûnet, suhulet ve kardeşlikle ihata edilmesi yegane dileğimdir.

Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan ayını gönülden tebrik ediyor; dualarda buluşmayı, yapacağımız oruç ibadetinin kabulünü Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan..."