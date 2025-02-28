Cuma namazı sırasında intihar saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Pakistan'dan cuma namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Hakkaniye medresesinde gerçekleşen saldırıda 6 kişi öldü.

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Pakistan'ın Hayber Pahtunva eyaletinde bulunan Hakkaniye medresesine cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda medrese sorumlusu Hamid-ul Hak Hakkani'nin hedef alındığını ve Hakkani'nin yaşamını yitirdiğini bildiren yetkililer, olayda 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini, ilk belirlemelere göre 20 kişinin de yaralandığını belirtti.