Ömer Çelik'ten Özgür Özel'in 'İmralı ile görüşmeler 1 yıldır yapılıyordu' iddiasına yanıt

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Öcalan ile görüşmelerin 1 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yürütüldüğü iddiasına tepki göstererek, "Hiçbir şeffaf olmayan süreç yoktur" dedi. Pazarlık yapıldığı yönündeki eleştiriler için Çelik, "Burada devletin nitelikleri ile ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. Bir al ver hiçbir şekilde söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin İstanbul İl Başkanlığında gündeme ilişkin basın açıklaması yaptı.

Çelik, Öcalan'ın yaptığı çağrıya ilişkin olarak; "Sayın Bahçeli’nin tarihi çağrısı, bütün Ortadoğu’da başlayan karanlık süreçlere karşı, bütün bu dalgayı göğüsleyecek yeni bir mesaj, davet, çağrı olarak ortaya çıkmıştır. Bunun esası terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaktır. Bu çerçevede, terör örgütünün silahlarını bırakması ve tamamen feshedilmesi esastır. PKK, PYD, YPG, SDG hangi adla olursa olsun, Irak ve Suriye’deki bütün uzantılarıyla terör örgütü silah bırakmalıdır ve kendi kendisini feshetmelidir" dedi.

"Pazarlık söz konusu değildir"

Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası ortaya atılan pazarlık iddialarına tepki gösteren Çelik, "Burada devletin nitelikleri ile ilgili bir pazarlık söz konusu değildir. Bir al ver hiçbir şekilde söz konusu değildir. Devletlerin sert ve yumuşak güç unsurları vardır. Bütün güvenlik birimlerimiz Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini, vatandaşını korumak için mücadele etmektedir. Yumuşak güç olarak silah bırakma çağrısı sık sık yapılmaktadır. Bir çatışmada da terör örgütü üyelerine silah bırakma çağrısı yapılmaktadır. Terör örgütüne fesih çağrısı terörsüz Türkiye merceğinden değerlendirilmektedir bizim açımızdan. Bütün bu süreç Cumhurbaşkanımızın talimatı ile devlet kurumları tarafından bu sürecin nasıl evrileceği hassas şekilde takip edilecektir. Bütün gelişmelere bakış açımız, 12 Ağustos 2005'te Diyarbakır'da ve tüm Türkiye'de olmak üzere tek vatan, tek bayrak tek millet ilkesi esasında olacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İmralı ile görüşmelerin 1 yıl önce başladığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yürütüldüğü iddiasına Çelik yanıt verdi. Özel, şunları söyledi:

Cumhur ittifakı içerisinde bir kesimin öne çıktığını, diğer kesimin bütün olanları gözleyerek sürece dahil olmaya çalıştığını bir de çıkmış 'süreç şeffaf şekilde yönetilmiyor şu şu kişiler tarafından yapılan çalışmalar var bunlar milletten saklanıyor' diyor.

Sayın cumhurbaşkanımızın en temel mesajı cumhur ittifakı bir ve bütündür. Cumhur ittifakı içinde çatlak yoktur. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşılması Türkiye yüzyılı prensipleri içerisinde ele alınmalıdır. Hiçbir şeffaf olmayan süreç yoktur.

Maalesef Özgür Özel, TSK komuta heyetini hedef alırken duydum diyerekten birileri bana söyledi diyerekten konuşuyor. Muhtemelen partisindeki bazı emekli askerlerin dedikodularını bilgi diye ortaya koyuyor. Dış politikayla ilgili konuşurken yine duydum diyerekten bana böyle söylendi diyerekten konuşuyor.

Muhtemelen partisindeki bazı emekli diplomatların dış politika stratejisi zannediyor. 'Bu meselede de şeffaf olmayan süreçler devam ettiriliyor. 1 AYM üyesi ve şöyle bir heyet 1 yıldan beri çalışıyor' gibisinden bir takım sözler söylemesi, yine aynı çizgiyi aynı savrulmayı devam ettirdiğini göstermektedir. Yine kendisi cumhur ittifakı içinde çatlak olduğunu iddia ediyor. Bunların hepsi boştur. Sayın cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısından sonra sayın Bahçeli'nin bölgedeki bütün şer şebekelerinin oyunlarını alt üst edecek çağrı yapması, sayın cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye Türkiye yüzyılı iradesi bütün bunların cevabıdır."