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Şehirlerarası yolcu otobüsünde çuvallarla taşımışlar! Ekipler yakaladı, hepsi imha edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şehirlerarası yolcu otobüsünde çuvallarla taşımışlar! Ekipler yakaladı, hepsi imha edildi

 Antalya'da şehirlerarası yolcu otobüsündeki çuvallarda ele geçirilen yaklaşık 1,5 ton büyükbaş hayvan karaciğeri imha edildi.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsle taşınan gıda ürünlerine karşı denetimlerini sürdürdü.

Denetimler sırasında bir otobüs firmasındaki çuvalları kontrol eden ekipler, sağlıksız koşullarda taşınan yaklaşık 1,5 ton ağırlığında büyükbaş hayvan karaciğeri ele geçirdi.

Sivas'tan gönderilmiş! Hepsi imha edildi

Sivas'tan gönderildiği belirlenen karaciğerleri teslim almaya gelen olmazken, soğuk zincirle taşınması gereken ürünlere el konuldu.

Otobüs firmasına cezai işlem uygulanırken, karaciğerler Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinin ardından imhaya gönderildi.

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