Altında 100 liralık düşüş! İslam Memiş'ten kritik uyarı, o tarihe dikkat çekti

Hafta başında 3 bin 463 lira ile rekor kıran gram altındaki düşüş devam ediyor. 100 liralık değer kaybı sonrası Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten dikkat çeken bir uyarı geldi.

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Altın fiyatları bu hafta 100 liralık değer kaybı yaşadı. Gram altın 3 bin 363 lira seviyelerinden işlem görüyor. Ons altın ise 2 bin 863 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarındaki düşüşle ilgili dikkat çeken bir yorum yaptı. Memiş, asıl düşüşün mart ayında olacağını söyledi.

"Asıl düşüş mart ayında"

Ekol TV'ye konuşan Memiş, "Altın fiyatlarında ciddi artışlar vardı. Ons tarafında yüzde 12, gram altın tarafında yüzde 16'lık bir değer artışı vardı. Soluksuz bir şekilde yükseldi.

Aslında burada da bir köpük oluşmuştu. Dolayısıyla bu beklediğimiz düşüşler aslında başladı. Ama asıl düşüşleri mart ayında beklemekteyim." ifadelerini kullandı.