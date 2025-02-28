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Balıkesir'de CHP aracına silahlı saldırı!

Balıkesir'de CHP aracına silahlı saldırı!

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Şehir Parkı otoparkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatının kullanımındaki ve üzerinde parti amblemi bulunan araca silahlı saldırı düzenlendi. Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olayın faili B.Ç., saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Şehir Parkı otoparkında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe teşkilatının kullanımındaki ve üzerinde parti amblemi bulunan araca silahlı saldırı düzenlendi.

Ateşli silahla zarar verilen araca yönelik saldırının ardından Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Yürütülen titiz çalışmalar sonucunda olayın faili B.Ç., saldırıda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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