Yapı Kredi, firmalar için "İhracatın E-Hali" programını başlattı

Yapı Kredi, firmaların e-ihracat süreçlerini desteklemek amacıyla "İhracatın E-Hali" programını devreye aldı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, programın açılışı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen bir etkinlikle gerçekleştirildi. Yapı Kredi'nin iş birlikleriyle geliştirdiği program, firmaların e-ihracat alanındaki uçtan uca ihtiyaçlarına odaklanıyor.

Etkinlik kapsamında e-ticaret, e-ihracat, lojistik operasyon yönetimi ve dijital pazarlama gibi firmalar için kritik konular ele alındı. Program çerçevesinde düzenlenen etkinliklerin ilerleyen dönemde farklı illere de yayılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Cahit Erdoğan, dijital dönüşümün hızla arttığı günümüzde, başarı için e-ticaretin gücünü anlamanın ve verimli kullanmanın kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Firmaların fiziki ve coğrafi sınırlamalara tabi olduğun dönemlerin artık geride kaldığının altını çizen Erdoğan, "Bu anlamda dijitalleşme ile hız kazanan e-ihracat, firmalarımız için sınırları ortadan kaldırarak, küresel pazarlarda rekabet etme imkanı sunuyor. E-ihracat, firmalar için adeta geleneksel ticaretin dar sokaklarından çıkıp, küresel ticaretin otoyollarına açılan bir kapıya benziyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, dijital pazaryerlerinin akıllı lojistik çözümleri ve çevrim içi ödeme sistemleri sayesinde firmaların, büyük bir şirketin sahip olduğu olanaklara çok daha düşük maliyetlerle erişebildiğini aktartı.

Küresel ticaretin bu yolculuğunu keşfetmeyi başaran firmaların, rakiplerinden birkaç adım öne geçerek rekabette de avantaj kazandığına vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yapı Kredi olarak, İhracatın E-Hali programımız ile bu dönüşüme öncülük ediyoruz. Amacımız, ihracat yapan ya da yapmak isteyen firmalarımızın ihtiyaç duyduğu uçtan uca çözümleri sağlamak, finansman desteğimizle onlara güvenli bir yol haritası sunmak ve ihracat ödemelerini Yapı Kredi güvencesiyle en verimli şekilde yönetmelerine yardımcı olmak. Bu program kapsamında, sektörlerinde lider iş ortaklarımızla birlikte firmalarımıza e-ihracat, lojistik, ödeme çözümleri ve dijital pazarlama gibi kritik alanlarda fayda yaratacağız. Önümüzdeki dönemde programımızı farklı şehirlerimize de taşıyarak, ticaretin dijitalleştiği günümüz dünyasında daha çok firma ile buluşup kendilerini güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz."