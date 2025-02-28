İçişleri Bakanlığı'ndan ‘Kartalkaya’ raporu: Otelin faaliyeti durdurulmalıydı

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin ikinci raporunda, yüksek risk taşıyan otelin faaliyetlerinin durdurulması gerektiği vurgulandı.

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ikinci rapor ortaya çıktı. Raporda, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'in daha önce yapılan denetimlerde ciddi eksiklikler tespit edildiği, ancak bu eksikliklerin giderilmediği halde faaliyetine devam etmesine göz yumulduğu belirtildi. Müfettişler, Bolu Belediyesi yetkililerinin ihmallerini ortaya koyarak, en başından itibaren otelin faaliyetlerinin durdurulması gerektiğini vurguladı.

4 GÜNLÜK İNCELEMEDE 30 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik yapılan ikinci inceleme sonucunda 30 sayfalık kapsamlı bir rapor hazırlandı. Rapor kapsamında, Bolu Belediyesi’nden 3 yetkilinin ihmali olup olmadığı değerlendirildi. Ayrıca, adli soruşturmada tanık ve sanık konumunda olan bazı isimlerden de bilgi alındı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine hazırlanan raporda, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında tespitler yapıldı.

DENETİMLERDE BELİRLENEN EKSİKLİKLER DİKKATE ALINMADI

Grand Kartal Otel, Bolu Belediyesi tarafından 16 Aralık 2024 tarihinde yangın yönetmeliği çerçevesinde denetlendi. Yapılan incelemelerde, otelin konaklama hizmeti vermesini tehlikeye sokacak derecede eksiklikler bulunduğu tespit edildi. Bu eksikliklerin giderilmesi için otel yönetimine 15 günlük süre tanındı. Ancak belirlenen süre içerisinde eksiklikler giderilmedi.

Denetim sonucunda otelin faaliyetlerini durdurma kararı alınması gerekirken, Bolu Belediyesi başvurucunun talebi doğrultusunda işlemi iptal etti. Rapor, bu kararın hatalı olduğu ve olası bir felaketin önlenmesi için otelin kapatılması gerektiğini vurguluyor.

YETKİLİLER GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ

Raporda, kamu görevlilerinin görevlerini yerine getirmediği ve suç teşkil eden hususları yetkili mercilere bildirmediği belirtildi. Müfettişlerin değerlendirmelerine göre, denetimlerde eksiklikler tespit edilmesine rağmen otelin faaliyetine devam etmesine izin verilmesi büyük bir ihmal olarak kaydedildi.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre; özellikle, itfaiye eri İrfan Acar’ın, oteldeki eksiklikleri tespit etmesine rağmen ilgili kurumlara bildirmediği ortaya çıktı. Ayrıca, otel yönetimi tarafından yapılan başvurunun geri çekilmesi üzerine uygun bulunan yazıda da imzası olduğu öğrenildi.

Aynı şekilde, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener de denetimlerde belirlenen eksikliklere rağmen işlem yapmamak ve suç teşkil eden durumları bildirmemekle suçlandı.

"OTELDEKİ FAALİYETLER DURDURULMALIYDI"

Müfettiş raporunda, yapılan denetimlerin ardından yangın riskinin çok yüksek olduğu otelin kapatılması gerektiği açıkça vurgulandı. Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Can ve mal kaybına neden olma ihtimali yüksek olan otelin faaliyetlerinin durdurulması gerekirdi. Yapılan denetimlerin ardından eksikliklerin tamamlanmadığı tespit edildiği halde, otelin açık kalmasına izin verilmesi büyük bir ihmaldir."

ÜÇ YETKİLİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı müfettişleri tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, Bolu Valisi Abdülaziz Aydın’ın onayıyla, belediye yetkilileri hakkında adli süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında, Sedat Gülener, Kenan Coşkun ve İrfan Acar tutuklandı.