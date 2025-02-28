Ramazan öncesi zam dalgası: 39 ürünün 36’sında fiyat artışı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, aşırı soğuklarla gelen don olayından kaynaklı olarak bazı bölgelerde yüzde 100'e yakın ürün kaybı olduğunu ifade etti.

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Bayraktar, Ramazan ayı öncesinde 39 market ürününün 36’sının fiyatlarının arttığını açıkladı. Özellikle deprem bölgesini etkileyen don olayı nedeniyle üreticiye yardım yapılmasını talep eden Bayraktar, durumun bölgedeki çiftçilere ve ülke tarımına büyük zarar vereceğini söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, hasar tespit komisyonlarının zarar gören sahalarda incelemelere başladığını belirtti ve özellikle deprem bölgesinin don olayından olumsuz etkilendiğini ifade etti. Bayraktar, kesin raporlar henüz çıkmasa da zarar oranlarının yüzde 100'e kadar ulaşabileceğini vurguladı. "Depremin yaraları henüz sarılmadan yaşanan bu afet, bölgedeki çiftçilere ve ülke tarımına büyük zarar verecektir" dedi.

ÇİFTÇİLERE YARDIM TALEBİ

Afetten etkilenen üreticilerin kaybedilmemesi için Bayraktar, bölgedeki üreticilerin kredi borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesini talep etti ve zararı telafi etmek amacıyla yardımlar yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, bu durumun tüketiciyi de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek, “Zarar gören bölgelerde hem açık alanda hem de örtü altında meyve ve sebze üretimi yapılmaktadır. Bu olayın, Ramazan ayı ile birlikte zaten yüksek olan gıda fiyatlarını daha da artırmasından endişeliyiz.” şeklinde konuştu.

BEYAZ LAHANA, KABAK VE LİMON FİYAT ARTIŞINDA ZİRVEDE

Ramazan ayı öncesinde 39 üründen 36’sında fiyat artışı yaşandığını belirten Şemsi Bayraktar, en büyük fiyat artışının yüzde 160,2 ile beyaz lahanada görüldüğünü ifade etti. Beyaz lahanayı, yüzde 94,1 ile kabak ve yüzde 80,9 ile limon izledi.

Bayraktar, Şubat ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla kuru fasulyede, yüzde 217 ile görüldüğünü dile getirerek, bunu yüzde 207,4 ile havuç ve yüzde 197,9 ile kuru kayısının takip ettiğini söyledi.

Ayrıca, Şubat ayında üreticilerdeki fiyat değişimini aktaran Bayraktar, 33 üründen 18’inde fiyat artışı olduğunu, 7 üründe fiyat düşüşü yaşandığını, 8 üründe ise fiyat değişmediğini bildirdi.

AŞIRI SOĞUKLAR ÜRETİMİ ENGELLEDİ

Üreticideki fiyat artışının temel sebeplerinden birisinin yaşanan don olayları olduğuna vurgu yapan Bayraktar, kuru soğanda ise sezon sonu geldiği ve depolardaki ürün azaldığı için fiyat artışı yaşandığını belirtti.

Bayraktar, geçen yılın Şubat ayına göre son bir yılda DAP gübresi yüzde 33,4, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 29,9, amonyum sülfat gübresi yüzde 28,8, amonyum nitrat gübresi yüzde 25,6 ve ÜRE gübresi yüzde 25,4 oranında arttığını söyledi.

Üreticideki fiyat artışlarının temel sebeplerinden birinin yaşanan don olayları olduğunu belirten Bayraktar, kuru soğanda ise sezon sonunun yaklaşması ve depolardaki ürün miktarının azalması nedeniyle fiyat artışı yaşandığını ifade etti. Ayrıca, geçen yılın Şubat ayına göre son bir yılda, DAP gübresinin yüzde 33,4, 20.20.0 kompoze gübresinin yüzde 29,9, amonyum sülfat gübresinin yüzde 28,8, amonyum nitrat gübresinin yüzde 25,6 ve ÜRE gübresinin yüzde 25,4 oranında arttığını söyledi.