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Elon Musk çağrı yaptı: İşe dönme fikrine açıksanız bunu değerlendirin

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elon Musk çağrı yaptı: İşe dönme fikrine açıksanız bunu değerlendirin

ABD'de iş insanı Elon Musk, emekli hava trafik kontrolörlerini "eleman eksikliği" nedeniyle yeniden işe dönmeye çağırdı.

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Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci sınıf hava trafik kontrolörlerinde eleman açığı var." ifadelerini kullandı.

Emekli hava trafik kontrolörlerine çağrı yapan Musk, "Eğer işe dönme fikrine açıksanız, lütfen bunu değerlendirin." paylaşımında bulundu.

CBS News'un haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) uzun süredir hava trafik kontrolörü sıkıntısı yaşanıyor.

Ayrıca kurumun çalışmaları son zamanlarda artan havacılık felaketleri nedeniyle sıkı bir denetime tabi tutuldu.

FAA verilerine göre, ABD'deki havaalanı kulelerinin yüzde 90'ından fazlasında personel yetersizliği yaşanıyor.

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