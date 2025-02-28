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Beyaz Saray: Öcalan'ın çağrısı bölgeye barış getirmeye yardımcı olacaktır

Beyaz Saray: Öcalan'ın çağrısı bölgeye barış getirmeye yardımcı olacaktır

Beyaz Saray, Abdullah Öcalan’ın PKK'ya yönelik silah bırakma ve fesih çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Beyaz Saray'dan "PKK'ya fesih çağrısının sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" açıklaması yapıldı.

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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı yapmasının ardından, Beyaz Saray’dan önemli bir açıklama geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "PKK'ya fesih çağrısının sorunlu bölgeye barış getirmeye yardımcı olacağına inanıyoruz" denildi.

Açıklamada, "Umuyoruz ki Türk müttefiklerimizi Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD'nin DAEŞ ile mücadele ortakları konusunda rahatlatmaya yardımcı olacaktır" ifadeleri kulanıldı.

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