Irak Yüksek Yargı Konseyi: Trump ve Şara için yayımlanan tutuklama kararları sahte

Irak Yüksek Yargı Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında yayımlanan tutuklama kararlarının sahte olduğunu ve resmi makamlar tarafından böyle bir kararın alınmadığını duyurdu.

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Irak Yüksek Yargı Konseyi’nden 26 Şubat 2025 Çarşamba günü yapılan açıklamada, “Irak Yüksek Yargı Konseyi Basın Merkezi, sosyal medyada yayılan ve mahkemeler tarafından çıkarıldığı iddia edilen bazı tutuklama kararlarını inceledi. Yapılan incelemeler sonucunda bu belgelerin sahte olduğu ve gerçeği yansıtmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu sahte belgelerin üç tutuklama kararını içerdiği ve bunların ABD Başkanı Donald Trump, geçiş dönemi Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Temsilciler Meclisi üyesi Joe Wilson hakkında olduğu belirtildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi, bu tür yasa dışı girişimlere karşı hukuki süreç başlatılacağını vurgulayarak, kamuoyunu bu tür sahte belgeler konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

Ayrıca, Ahmed Şara ve Joe Wilson’a yönelik olduğu iddia edilen sahte tutuklama belgelerinin 25 Şubat 2025 tarihli olduğu, Donald Trump’a ait belgenin ise 2021 yılına dayandığı belirtildi.