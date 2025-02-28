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Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Burdurlu Recep Tayyip Erdoğan'a parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

 Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence parti rozetini taktı.

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Burdur'da yaşayan 21 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan, parti üyeliği işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası Burdurlu genç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışma fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisiyle aynı ismi taşıyan gence AK Parti rozetini taktı.

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