Beyaz Saray: Öcalan'ın çağrısı bölgeye barış getirecek

ABD, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısını olumlu buldu. Barış için faydalı olduğunu belirtti.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi yönündeki çağrısının ardından, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’dan beklenen açıklama geldi.

İMRALI'DAN ÇAĞRI: PKK KENDİNİ FESHETMELİ

Türkçe, Kürtçe, Arapça ve İngilizce dillerinde yayınlanan çağrıda Öcalan, PKK'nın tüm unsurlarına bugün itibarıyla silah bırakma talimatı vererek, tarihi bir çağrı yaptı.

İmralı'dan yapılan açıklamada, “Tüm gruplar silahlarını bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli” ifadeleri kullanıldı.

Öcalan, bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstlendiğini de vurguladı.

BEYAZ SARAY: BÖLGEDE BARIŞA HİZMET EDECEK

Beyaz Saray'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "Öcalan'ın PKK'ya yönelik çağrısı, bölgede barışın sağlanmasına hizmet edecek." ifadelerine yer verildi.