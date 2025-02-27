İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan '28 Şubat' paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 28 Şubat'ın yıldönümünde yaptığı paylaşımda, "İttifak netti. Olympos dağının çocukları ile Hira dağının evlatları... '28 Şubat bin yıl sürecek' diyorlardı. Öyle olmadı" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 28 Şubat darbesinin 28. yıl dönümünü hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

İttifak netti. Olympos dağının çocukları ile Hira dağının evlatları... '28 Şubat bin yıl sürecek' diyorlardı. Öyle olmadı. Cumhurbaşkanımız 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek arkasına milletini alıp yola çıktığında, kayıt dışı siyasetin sona ereceğinin müjdesini veriyor, her türlü vesayetin ve jakoben anlayışın bertaraf edileceğini işaret ediyordu. Elhamdülillah... Öyle de oldu. Direndi, mücadele etti.

"28 ŞUBAT'IN KALINTILARINA TEK TEK SON VERİLDİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın milletinin desteğiyle, 28 Şubat’ın kalıntısı uygulamalara tek tek son verdiğini belirten Altun, darbecilerden hesap sorulmasına olanak sağladığını, cuntacıların açtığı yaraların sarıldığını ve yasakçı zihniyete karşı güçlü bir duruş sergilendiğini vurguladı. Altun, bu sürecin Türkiye’nin demokrasisi ve özgürlükleri adına önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti:

"TÜRKİYE YÜZYILI YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ KESİNTİSİZ SÜRDÜRECEĞİZ"

Anadolu'nun şahlanışından bugün de rahatsız olduğunu dışa vuran rantçı sermaye gruplarını, millete pranga vurmak için gece gündüz çalışan psikolojik harekat merkezlerini, vesayetçilerden önce askeri botları giyerek alanları provoke edenleri, bindirilmiş kıtaları, sadece kuklaları değil kuklacıları deşifre edip kirli planlarını bozdu, yazılan karanlık senaryoları yırtıp attı ve 'Türkiye Yüzyılı'nın meşalesini yaktı.

Herkes iyi bilsin ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan gençlerimizle Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız.