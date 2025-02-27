BIST 9.741
DOLAR 36,44
EURO 38,05
ALTIN 3.371,01
HABER /  GÜNCEL

Salih Müslim’den Öcalan’ın çağrısına yanıt

Salih Müslim’den Öcalan’ın çağrısına yanıt

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin elebaşı Salih Müslim’den yanıt geldi. Müslim, El Arabiya’ya yaptığı açıklamada Öcalan’ın çağrısını desteklediklerini ve siyasi faaliyetlerine izin verilmesi halinde silah bırakabileceklerini söyledi.

Abone ol

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG elebaşı Salih Müslim'den ilk açıklama geldi.

ÖCALAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyu ile paylaştı. Öcalan çağrısında, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli" dedi.

SALİH MÜSLÜM: "ÖCALAN'IN AÇIKLAMASINA KATILIYORUZ"

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG elebaşı Salih Müslim, Öcalan'ın açıklamasına katıldıklarını söyledi. Müslim, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve AB ile peş peşe kritik görüşme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve AB ile peş peşe kritik görüşme!
Neçirvan Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
Neçirvan Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek
Selçuk İnan'dan 'Yabancı hakem' sorusuna tepki!
Selçuk İnan'dan 'Yabancı hakem' sorusuna tepki!
CHP MYK olağanüstü toplandı: Gündem Öcalan’ın çağrısı
CHP MYK olağanüstü toplandı: Gündem Öcalan’ın çağrısı
Ali Babacan Öcalan'ın çağrısını yorumladı: Memnuniyetle karşılıyorum
Ali Babacan Öcalan'ın çağrısını yorumladı: Memnuniyetle karşılıyorum
Sözcü TV, İmralı'dan gelen çağrının Kürtçe açıklamasını pas geçti
Sözcü TV, İmralı'dan gelen çağrının Kürtçe açıklamasını pas geçti
Galatasaray - Konyaspor / Canlı
Galatasaray - Konyaspor / Canlı
Öcalan'ın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi
Öcalan'ın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi
Terör örgütü PKK'nın silahlı mücadele döneminin bittiği 4 farklı dilde duyuruldu
Terör örgütü PKK'nın silahlı mücadele döneminin bittiği 4 farklı dilde duyuruldu
CHP Genel Başkanı Özel'in iddiaları yalanlandı: Ortaklık yok!
CHP Genel Başkanı Özel'in iddiaları yalanlandı: Ortaklık yok!
Abdullah Öcalan: Federasyon ve özerklik sorunlara çözüm değildir
Abdullah Öcalan: Federasyon ve özerklik sorunlara çözüm değildir
Fenerbahçe çeyrek finalde! Gaziantep FK'yi farklı geçti
Fenerbahçe çeyrek finalde! Gaziantep FK'yi farklı geçti