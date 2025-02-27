Salih Müslim’den Öcalan’ın çağrısına yanıt

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına, PKK’nın Suriye kolu YPG’nin elebaşı Salih Müslim’den yanıt geldi. Müslim, El Arabiya’ya yaptığı açıklamada Öcalan’ın çağrısını desteklediklerini ve siyasi faaliyetlerine izin verilmesi halinde silah bırakabileceklerini söyledi.

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın terör örgütü PKK'ya yaptığı silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısına terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG elebaşı Salih Müslim'den ilk açıklama geldi.

ÖCALAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI YAPTI

DEM Parti heyeti, İmralı ziyaretinin ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını kamuoyu ile paylaştı. Öcalan çağrısında, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli" dedi.

SALİH MÜSLÜM: "ÖCALAN'IN AÇIKLAMASINA KATILIYORUZ"

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG elebaşı Salih Müslim, Öcalan'ın açıklamasına katıldıklarını söyledi. Müslim, El Arabiya'ya yaptığı açıklamada, "Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına katılıyoruz. Siyasi bir grup olarak faaliyet göstermemize izin verilirse silah bırakacağız." dedi.