Öcalan'ın çağrısı sonrası AK Parti'den ilk açıklama geldi

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Öcalan'ın çağrısıyla ilgili, "Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" açıklamasını yaptı.

Abone ol

DEM Parti heyeti, bugün bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirdi. İmralı heyeti, görüşmenin ardından Taksim'de bir otelde basın açıklaması düzenledi. Açıklama Türkçe ve Kürtçe okundu.

Öcalan'ın mektubunda, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" ifadeleri yer aldı.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Öcalan'ın çağrısıyla ilgili, "Çağrının sonucuna bakacağız. Terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için AK Parti ve Cumhurbaşkanımız yapılması gereken her şeyi yaptı. Çağrının sonucuna odaklanmalıyız ve sonuç önemli. Çağrıya örgüt uyacak mı? Çağrının özü silahların bırakılması ve terör örgütünün kendisini feshetmesidir. Biz sonuca bakarız" açıklamasını yaptı.