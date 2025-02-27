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Fenerbahçe çeyrek finalde! Gaziantep FK'yi farklı geçti

Fenerbahçe çeyrek finalde! Gaziantep FK'yi farklı geçti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-1 mağlup ederek gruptan lider çıktı ve çeyrek finale yükseldi. Sarı lacivertlilerin gollerini Talisca (2), En-Nesyri ve Kostic kaydederken, ev sahibi ekibin tek golü Anel Husic'ten geldi.

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Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor.

B Grubu 3. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki mücadeleden 4-1 galip ayrılan sarı lacivertliler, gruptan lider olarak çıktı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Fenerbahçe'nin gollerini Talisca (2), En-Nesyri ve Kostic kaydetti.

Ev sahibi ekibin tek golü ise Anel Husic'ten geldi.

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